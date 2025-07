Estate decisamente ricca per Helldivers 2, lo sparatutto cooperativo di Arrowhead e uno dei pochi esempi positivi di gioco live service gestito bene e di successo. Oltre all’uscita su Xbox e alle continue missioni per scacciare i nemici della Super Terra dai vari pianeti sulla mappa galattica, agli utenti è stato richiesto di prendere una decisione molto importante. Il mondo capitale del dominio umano, infatti, si sta ancora riprendendo dall’invasione degli alieni Illuminati, che hanno distrutto la maggior parte delle città tra cui la capitale, Remembrence, durante l’assedio della quale persino il presidente della Super Terra si è sacrificato per difendere un bunker dall’assalto nemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Su Helldivers 2 si vota per il nuovo nome di una città: ecco quale vincerà