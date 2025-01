Lopinionista.it - Number Stations – Le stazioni delle spie: il nuovo podcast

Sarà disponibile dal 20 gennaio ilOriginal RaiPlay Sound “– Le”, un progetto scritto e condotto da Andrea Borgnino, Responsabile editorialeoriginal RaiPlay Sound.Un ragazzo radioamatore mentre è in camera sua ad ascoltare i segnali in onde corte si ritrova a sentire una una voce leggere una serie di lettere e numeri apparentemente senza senso. Inizia così un viaggio personale alla scoperta della storia, ovvero diradio di origine sconosciuta che a partire dagli anni ’50 fino a oggi trasmettono nella bandaonde corte voci che leggono una serie di lettere e numeri apparentemente senza senso.Il– le radio” in cinque episodi racconta proprio la storia di queste straneradio portando l’ascoltatore in un mondo di suoni e voci che sembra uscito da un film di spionaggio.