Ilgiorno.it - Non ce l’ha fatta il 43enne di Lacchiarella coinvolto lunedì in un frontale sulla Binaschina

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 14 gennaio 2025 – Non ce l'hal'uomo di 43 anni rimasto vittima di un terribile incidente con un camion lungo la provinciale 40 Binasco-Melegnano: è deceduto dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano. La vittima, della quale sono state rese note solo le iniziali, A.F. viveva da qualche tempo a. L'incidente è avvenuto13 gennaio poco prima delle 12Sp 40 Binasca in territorio di, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 di Milano anche con l'eliambulanza, carabinieri vigili del fuoco e polizia locale. Le condizioni della vittima che era alla guida di una Jaguar, erano apparse gravi ed era stato trasportato in ospedale in codice giallo.