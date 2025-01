Oasport.it - Milano-Alba Berlino oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Settimana del doppio impegno inper l’Olimpiamartedì 14 gennaio alle ore 20:30 i meneghini scendono in campo all’Unipol Forum di Assago per affrontare i tedeschi dell’nella ventunesima giornata della regular season 2024-.La squadra biancorossa è da due successi esterni contro l’ASVEL Villeurbanne (66-75) e Maccabi Tel Aviv (74-107), che le hanno consentito di risalire qualche posizione in classifica fino al nono posto con un record di 11-9 maturato finora. Dopo l’impegno odierno i campioni d’Italia rimarranno ad Assago per la seconda sfida della settimana contro il Partizan Belgrado di giovedì sera, con Nikola Mirotic e Zach LeDay pronti a dare battaglia.Situazione decisamente diversa per l’, con la compagine teutonica fanalino di coda in classifica con uno score di 3-17 finora.