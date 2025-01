Lettera43.it - Microsoft punta sull’IA: nuova divisione interna guidata dall’ex Meta Parikh

ha deciso dire ancor di più sull’intelligenza artificiale annunciando la creazione di unadedicata esclusivamente allo sviluppo di infrastrutture e software IA. Alla guida del reparto, denominato Core AI – Platform and Tools, ci sarà Jay, ex guru e capo dell’ingegneria dientrato a ottobre nell’azienda di Redmond. Figura di spicco nel panorama tecnologico, risponderà direttamente al Ceo Satya Nadella e dirigerà un team di esperti in arrivo da diversi settori come ladi sviluppo o l’ufficio del Cto., prima di entrare in, aveva lavorato su progetti di infrastruttura tecnica e data center ine, più di recente, è stato anche Ceo di Lacework, una startup di sicurezza cloud.: di cosa si occuperà ladiCome ha spiegato la stessain un annuncio sul blog aziendale, laCore AI riunirà gli storici team Dev Div e AI Platform più altri dipendenti di altre aree al fine di assicurarsi che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale resti sempre una priorità.