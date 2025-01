Ilgiorno.it - Michelle Hunziker, Chiara Ferragni e Cristiano Ronaldo: il Natale dei vip è in Lapponia

Milano, 14 gennaio 2025 – Vacanze dinella terra dove è sempre. Fra i vip impazza la voglia di, la terra dei ghiacci in Finlandia dove la leggenda colloca la “casa” di Santa Claus. Base di partenza per la gran parte dei turisti è Rovaniemi, il capoluogo della regione, a una manciata di chilometri dal circolo polare artico. È nei suoi dintorni che si trova il villaggio di Babbo, residenza ufficiale del personaggio di fantasia più amato dai bambini, oltre che dei suoi elfi e le renne. Ma non è questa – fortunatamente – l’unica attrazione che la magica terra diriserva ai turisti. Paesaggi da sogno ammantati di neve, escursioni per vedere l’aurora boreale ma anche splendide piste da sci: inc’è tutto per una vacanza indimenticabile. E personaggi più o meno famosi fanno la fila, ultimamente, per organizzare un viaggio con rotta sul circolo polare artico, postando – ovviamente – le immancabili foto sui social network.