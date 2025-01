Lapresse.it - Mafia: famiglie Porto Empedocle e Villaseta, 51 arresti-2-

Leggi su Lapresse.it

Napoli, 14 gen. (LaPresse) – Dalle indagini è emerso come, pur essendo stata sensibilmente intaccata nel corso degli anni da varie operazioni, “cosa nostra” agrigentina sia ancora pienamente operante, dotata di ingenti disponibilità economiche e di numerose armi. Sono stati documentati collegamenti tra gli associati detenuti e gli ambienti criminali esterni, con il sistematico utilizzo di telefoni da parte degli affiliati o di soggetti contigui al sodalizio durante i rispettivi periodi di detenzione. Tra gli episodi ricostruiti nel corso delle indagini spicca quello in cui i sodali hanno costretto l’amministratore di una società aggiudicataria dei lavori di raccolta e di trasdi rifiuti nel comune di Agrigento ad assumere quali operai almeno 5 persone a loro legate per vincoli familiari o comunque di loro fiducia.