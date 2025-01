Ilfattoquotidiano.it - Mafia, 15 arresti a Messina: tra loro anche il presidente dei commercialisti di Catania (che amministrava l’impresa confiscata al boss)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“No ma può essere che è la solita routine.”, è il 21 maggio del 2024 quando Salvatore Virgillitto prova a rassicurare i familiari di Salvatore Ofria, dopo che è stata consegnatala relazione conclusiva del giudice per le indagini preliminari. Nulla di strano apparentemente, se non fosse che Virgillitto,dell’ordine deidi, è l’amministratore giudiziario deldi Salvatore Ofria, considerato esponente di vertice della cosca mafiosa dei barcellonesi, nella costa tirrenica del Messinese. Quel, intestata a Carmela Bellinvia, madre di Ofria, è stata sottoposta a sequestro e confisca nel 2011 ed è stata data dallo Stato in gestione aldeicatanesi, già da quell’anno. Eppure, secondo quanto emerge dalle indagini della procura di, guidata da Antonio D’Amico, la gestione di Virgillitto consente ai parenti delbarcellonese di muoversi all’interno dell’azienda senza problemi, coninfatti intrattiene rapporti quotidiani e informali.