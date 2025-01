Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: ligure con un break nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Lungo il rovescio difensivo del toscano.3-3 Getta malamente via il rovescio sullo slice. Nuovo contro-subito del.40-A SECONDA DI FILA, questa tolta dalla pancia. Che polso ha il toscano!40-40 Che risposta! Sulla riga di rovescio di!40-30 Montagne russe liguri!! Vincente a tutta velocità lungolinea.30-30 Orribile dritto comodo di, semplice ma out.30-15 Non risponde sulla seconda di dritto.15-15 Splendido cross di dritto anomalo di!0-15 Errore di dritto in uscita dal servizio.2-3 Servizio e dritto, annullando palla.A-40 Nuovo errore didi dritto.40-40 Non risponde di dritto.40-A In rete e senza gambe il dritto a sventaglio. Palla del doppio