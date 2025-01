Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: il romano continua a tenere agilmente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3, quinto ace per chiudere.40-30 Prova a uscire dallo scambio con il diagonale di dritto, palla però appena larga.40-15 Quarto ace di.30-15si trova la palla nei piedi sul recupero die non fa in tempo a organizzare la demivolée.30-0 Prima profonda dichenon rimanda in campo.15-0 Prima esterna e dritto vincente di.3-3riesce a chiudere il secondo vero game difficile della sua partita, pur senza concedere palle break.Vantaggio: scambio lungo, lo vince il britannico con un bel dritto sulla riga in avanzamento dopo aver potuto manovrare.40-40 Primo doppio fallo di, prima volta ai vantaggi per lui.40-30 Appena sotto la rete la risposta in allungo di dritto diera già pronto a rete.