Linkiesta.it - L’era oscura della disinformazione generativa, e il tramonto del fact-checking online

«Conosceva mille volte meglio di Winston le condizioni del mondo, il degrado in cui vivevano le masse, le menzogne e le atrocità con le quali il Partito le teneva in quello stato». Così George Orwell, nel suo libro “1984” presenta O’Brien, membro del Partito che detiene il potere, ambigua figura autoritaria e manipolatrice che svolge un ruolo cruciale nella vita del protagonista Winston Smith. Il visionario Orwell nel suo libro pubblicato nel 1949 ci racconta del maestoso edificio a forma di piramide, sede del ministeroVerità, alto trecento metri e con tremila stanze, risplendente di cemento bianco scintillante. Ministero il cui compito era “gestire” l’informazione e altro (svaghi, gioco d’azzardo, pornografia) in maniera tale da fare in modo che alla popolazione fosse impedito di avere un quadro veritiero sul quale ragionare.