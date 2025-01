Liberoquotidiano.it - La riconoscete? La fotografia che scatena i fan: in questo scatto... | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Con una foto ricordo, Chiara Ferragni ha voluto fare gli auguri allo storico migliore amico Filippo Fiora. "Ci siamo conosciuti il ??primo giorno di liceo 24 anni fa e da allora siamo inseparabili - è l'incipit del suo post Instagram -. Al mio migliore amico, quello che non mi ha mai lasciato e mi conosce meglio di quanto conosca me stesso, quello su cui posso sempre contare. Ti voglio bene Filippo. Inoltre, ha progettato la mia casa ed è il miglior architetto, sono così orgoglioso di te. Grazie per aver condiviso la vita con me e non vedo l'ora di vivere tutte le prossime avventure insieme. Buon compleanno". A corredo tante foto che li immortalano assieme. Una in particolare cattura l'attenzione e vede una Ferragni giovanissima, quasi irriconoscibile. "Che belli", si legge tra i commenti.