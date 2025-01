Justcalcio.com - La Lazio licenzia il falconiere spagnolo dell’Aquila dell’Olimpia dopo aver pubblicato le foto della sua nuova protesi penica: “Amo il sesso e ammiro Mussolini”

2025-01-13 23:38:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Nel 2021, ilto Giovanni Barnaba, ilche controlla l’Olimpia, l’aquila laziale che appare in ogni partita allo Stadio Olimpico. Serviva per fare il saluto fascista davanti agli spalti. Non esitò ad ammettere di essere un ammiratore di. Qualche tempo, lo assunse di nuovo. Ora, nel 2025, lomenteuna tremenda polemica generata dalla pubblicazione sui suoi social die videopeniena che è stata impiantata “da diverse angoni”.“La, stupita nel vedere le immaginigrafiche e video del signor Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le accompagnano, comunica diinterrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con lui, considerata la gravità del suo comportamento.