Kvara e il Napoli | la rottura sul rinnovo per aspetti economici collaterali diritti d’immagine?

Il Corriere dello Sport racconta la rottura avvenuta tra Kvaratskhelia e il Napoli per il rinnovo che sembrava cosa fatta: In un mese o giù di lì, Kvaratskhelia è passato dalla prospettiva di rinnovare con il Napoli alla cessione. Il giorno dopo gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio all'Olimpico, Manna incontrò il suo agente Mamuka Jugeli insieme con un'interprete georgiana e l'intermediario Cristian Zaccardo, l'uomo che nel 2022 suggerì il giocatore al club azzurro: intesa in vista, tutto in discesa, storia risolta con ingaggio quinquennale da oltre 6 milioni di media e clausola rescissoria da 75 milioni. Poi, intoppi relativi a certi aspetti economici collaterali e la nuova rottura. Gli aspetti economici collaterali sono gli ormai stranoti diritti d'immagine. A Parigi guadagnerà cinque volte in più rispetto al Napoli. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive quanto guadagnerà Kvaratskhelia a Parigi.