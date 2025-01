Amica.it - Indossati insieme all’insegna di tinte pastello, uniscono un abbraccio caldo e una texture preziosa

Sono entrambi due pezzi da novanta. Due essenziali del guardaroba dall’anima molto diversa che, però, messipossono esaltarsi l’un l’altra, ottenendo qualcosa di nuovo e classico al tempo stesso. In grado di unire funzionalità ed eleganza. Stiamo parlando della combinazione maglione e gonna di pizzo, un binomio perfetto per unire in un un unico outfit unche protegga dal freddo e unaultra femminile che non stancherà mai.Si tratta quindi di una formula moda a prova d’errore. Ma per far sì che il risultato sia ancora più speciale, bastano un paio di accorgimenti di styling e il gioco è fatto. Basta dare un’occhiata al look del giorno per averne la conferma.