Il ritorno del Giro d'Italia. Il passaggio da Cortona nel ricordo di Bartali

di Matteo MarzottiMancava di fatto solo l’ufficialità che è arrivata ieri sera, poco prima delle 20, nel corso della presentazione ufficiale del. La carovana della maglia rosa tornerà in provincia di Arezzo con unche interesserà la Valdichiana, in particolare il territorio die quello di Foiano. La conferma è arrivata dall’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione dell’evento che ha alzato il sipario sull’edizione numero 108, al via il 9 maggio dall’Albania con tre tappe. Ilpoi riposerà il 12 maggio per permettere di ripartire dalla Puglia il giorno successivo (13 maggio), passando quindi per Matera e per Napoli. Risalirà la penisola attraversando l’Abruzzo e le Marche, quindi ecco arrivare domenica 18 maggio la tappa che interessa il territorio aretino.