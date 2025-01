Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo commissario: "Indennizzi, poca richiesta. Analizzeremo il perché". Il confronto con i Comuni

Si riparte, tirando le fila di quanto fatto finora e correggendo il tiro per il futuro. Ilpost-alluvione Fabrizio Curcio ieri si è presentato alla stampa, affiancato dal presidente della Regione Michele de Pascale. Nominato un paio di settimane fa come successore del generale Figliuolo, ieri mattina ha fatto sapere di aver incontrato gli amministratori del territorio per avviare un dialogo. Per la Provincia di Ravenna erano presenti la presidente e sindaca di Russi Valentina Palli, il sindaco facente funzioni di Ravenna Fabio Sbaraglia e i primi cittadini di Faenza Massimo Isola e di Lugo Elena Zannoni. La prima novità è che la struttura commissariale, accogliendo le richieste avanzate dai tanti che avevano criticato la distanza tra i territori colpiti e i palazzi romani in cui vengono prese le decisioni, avrà una sede sul territorio.