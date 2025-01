Lopinionista.it - “Il bimbo del carillon”, il romanzo autobiografico di Franco Mussida

È in libreria e negli store digitali “Ildel”, ildiedito da Salani Editore (Salani Le Stanze – 400 pagine – 20,00 euro).presenterà il suo nuovo libro in una serie di incontri ed eventi: il 22 gennaio presso Spoon di Cremona (via Domenico Bordigallo, 16 – inizio evento ore 21.30), il 24 gennaio presso la Sala Granata della Biblioteca Laudense di Lodi (via Solferino, 72 – inizio evento ore 18.00), il 9 febbraio presso l’Hotel Mercure Roma West a Roma, in occasione di MusicdayRoma – Fiera internazionale del disco, cd e vinile (Via Eroi di Cefalonia, 301 – inizio evento ore 11.30) e il 12 febbraio presso il Bravo Caffè a Bologna (via Mascarella, 1 – inizio evento ore 22.00)., attraverso un, racconta per la prima volta la sua vita: la chitarra come strumento che apre mondi, la scrittura, i brani, i cambiamenti generazionali, gli incontri con artisti e musicisti straordinari, l’esperienza umanistica e artistica che ha dato vita ad un gruppo leggendario come la PFM.