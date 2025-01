Il bancario spione di Banca Intesa non è il solo | altri indagati a Bari per gli accessi ai conti correnti di politici e vip

Leggi su Open.online

NonVincenzo Coviello. L’ex funzionario diSanpaolo indagato aper aver messo gli occhi neidie vip non è l’unico iscritto per il reato. C’è almeno un altro dipendente della stessa, che lavora in un’altra filiale. L’inchiesta verte ancora sugliaidi persone politicamente esposte. Ed è simile a quella che ha coinvolto Coviello. Licenziato l’8 agosto 2024 dalla Agribusiness di Bisceglie, ha effettuato 6 milatra febbraio 2022 e aprile 2024 ai dati di 3.572 clienti dell’istituto di credito. Tra questi la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna e il suo ex compagno Andrea Giambruno.L’indagineOltre ai ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto e il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano», aveva scritto su X Meloni il 10 ottobre 2024.