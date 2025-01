Lanazione.it - I musei Vaticani commissionano il lavoro e la scultrice-insegnante Claudia Chianucci realizza la Pietà Bandini

Arezzo, 14 gennaio 2025 – “Dopo la riproduzione del Cristo legato alla colonna che il Mercoledì Santo porta in Processione la Confraternita della Misericordia, nuovo caporiprodotto dalla nostra concittadinache questa volta hato la copia in gesso della famosa, la celebre opera di Michelangelo Buonarroti posta all'interno dei. Complimenti vivissimi a”. Anche il sindaco Mario Agnelli si complimenta con l’artista-per averto insieme al collega Rocco Spina una copia delladi Michelangelo esposta in maniera stabile in una sala dei. Dal 2020insegna al Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze che, oltre ad essere una scuola, appunto, vanta una tradizione centenaria anche come Opificio dove vengono riprodotte opere di tutto il mondo.