Gli chiedono di Kvara la risposta di Luis Enrique spiazza | avete sentito?

Napoli calcio notizie – Khvichatskhelia uomo del momento per il mercato di gennaio: il georgiano è stato oggetto delle domande rivolte da parte dei giornalisti a.Lo scenario è tra quelli meno immaginabili appena qualche giorno fa: Khvichatskhelia è pronto a lasciare il Napoli per approdare al Paris Saint Germain. Le ultime notizie sul Napoli calcio parlano di un affare ormai impostato con il club francese, pronto ad abbracciare il fuoriclasse georgiano dopo il tentativo nella scorsa sessione di calciomercato. Un colpo che ha dell’incredibile, soprattutto per quelle che sono le modalità, e che pone la SSC Napoli davanti la caccia al suo sostituto. Non affatto banale, a maggior ragione visto che si tratta della sessione di riparazione.Frattanto, la società partenopea è già a caccia del suo sostituto, con Alejandro Garnacho che sembra essere la prima scelta indicata da Antonio Conte, anche se vanno superate le distanze per il club del presidente Aurelio De Laurentiis e il Manchester United (qui per leggere i dettagli).