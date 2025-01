.com - Gaza, ore decisive per tregua Israele-Hamas. Biden e Trump ottimisti

(Adnkronos) – Oreper la. Un accordo di cessate il fuoco trae di rilascio degli ostaggi sembra essere davvero molto vicino come affermato dal presidente Usa Joe(“E’ sul punto di essere finalizzato”). Ottimista anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, convinto che “ce la faranno”: “Siamo molto vicini” alla conclusione di un accordo tra, ha detto a Newsmax, “devono farlo, se non lo faranno ci saranno molti guai, come non ne hanno mai visiti”. “Ho dedotto che c’è stata una stretta di mano e che stanno concludendo, forse entro la fine della settimana”, ha aggiunto. Secondo il Jerusalem Post, che cita fonti informate sugli sviluppi, un accordo trapotrebbe essere annunciato oggi se non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto.