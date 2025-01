Liberoquotidiano.it - Frosinone: corruzione concorso per Tfa università Cassino, 3 arresti

L'abilitazione all'insegnamento in cambio di soldi: la Guardia di Finanza del gruppo di, in provincia di, ha portato a termine l'operazione «Luna Viola» con la notifica di un'ordinanza cautelare nei confronti di più persone che, a vario titolo, sono accusate di associazioni per delinquere e. In particolare, sono stati arrestati due professori dell'di, in provincia di, e il titolare di una scuola di formazione privata. L'inchiesta riguarda le prove Tfa che si sono svolte all'ditra il 2022 e il 2023. Gli indagati avrebbero favorito l'accesso aldi specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ovvero il cosiddetto Tfa, a fronte di un pagamento di circa 15 mila euro a candidato, corrisposti in tranche da 5 mila euro, nell'imminenza di ciascuna delle tre fasi concorsuali.