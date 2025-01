Tvplay.it - ESCLUSIVA – Il doppio ex Porrini: “Juve, attenta alla paura. Atalanta favorita, ma…”

L’ex calciatore Sergiodiha parlato inai nostri microfoni. Tanti i temi trattati.Serata importante per la serie A e questa sera si recupererà il big match di campionato tra, due squadre che in questo momento stanno vivendo periodi simili con obiettivi diversi. Noi di TvPlay.it abbiamo intervistato inl’ex calciatore diSergio, giocatore che in bianconero ha ottenuto importanti vittorie, come la vittoria di 2 campionati e soprattutto la Champions League, conquistata nella stagione 1995/1996. Ecco le sue parole in vista del match di questa sera:– Ilex: “, ma.” (Lapresse) TvPlay“Questa partita è una sfida chiave per entrambe le squadre che in questo momento necessitano di rilancio.