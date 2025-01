.com - Dopo il successo della scorsa edizione torna Gourmatico 2025

Leggi su .com

Associazione Culturale Enogastronomica Insieme, costituita da 21 ristoranti lombardi delle provincie di Bergamo, Como, Monza Brianza, Sondrio, rilanciano anche per ilil progetto Gourmantico, con lo scopo di valorizzare la cultura enogastronomica dell’alta Ristorazione per favorire la crescita dell’ospitalità e del servizio degli associati, il coinvolgimento dei giovani e la ricaduta positiva in termini di immagine e consenso per il movimentoristorazione e dell’enogastronomia locale.Il motto è: aprire le porte dei migliori ristorantiLombardia ad una convivialità alla portata di tutti.Con un menù completo a prezzo calmierato nel 2024 il progetto ha collezionato numeri importanti, 21 ristoranti, 9 stelle Michelin, circa 25.000 coperti e più di 120.000 visitatori unici sul sito web gourmantico.