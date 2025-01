Ilgiorno.it - Dai Pink Floyd ai Linkin Park: quando la solidarietà è rock

Ila fin di bene. Appuntamento oggi alle 20.45 al Binario 7 per sostenere i progetti del comitato monzese della Crosa Rossa. L’evento musicale - organizzato dall’associazione culturale Geniattori - vedrà esibirsi ilLive Choir di Arcore (nella foto), il primo coroitaliano, che canta, con accompagnamento di chitarra, basso e batteria, i brani classici del genere musicale tra gli anni ‘70 e ‘90, proponendo pezzi di grandi band come, U2, Nirvana,, Cranberries. Le 16 canzoni in scaletta saranno intervallate da una presentazione dei brani da parte dei ragazzi diversamente abili dell’associazione Il Veliero e di alcuni volontari di Geniattori. "L’evento è il secondo dei “Martedì dei Geni“ - commenta Mauro Sironi, direttore artistico dei Geniattori -. Il prossimo sarà l’11 febbraio con gli attori detenuti del carcere di Monza.