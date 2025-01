Lanazione.it - Controlli a tappeto, task force a Marina e Avenza

Carrara, 14 gennaio 2025 – Proseguono a tappetto iad ‘alto impatto’ della questura nel nostro Comune per garantire la sicurezza e tranquillità dei cittadini. La scorsa settimana è stato effettuato un ulteriore servizio straordinario interforze che ha portato all’identificazione di 114 persone, di cui 14 gravate da precedenti di polizia e 14 extracomunitari. Durante il servizio sono stati controllati anche 69 veicoli e i documenti dei clienti di una sala slot. Iad ‘alto impatto’ coordinati dalla polizia sono scattati a seguito di una serie di furti ai danni di esercizi commerciali, in particolare, nella zona di. L’attività decisa in sede di Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposta dal questore Santi Allegra, è stata eseguita dalle volanti del commissariato di Carrara, da pattuglie dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia municipale, con il concorso di equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze.