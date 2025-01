Ilgiorno.it - Como: scontro tra auto e bus, due feriti lievi

, 14 gennaio 2025 – Due uomini di 23 e 47 anni, sono rimasti leggermentenelloavvenuto ieri sera poco dopo le 23 in via Varesina all’angolo con via Angelo Perego, nel rione di Breccia, dove un’e un bus di linea si sono urtati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere i mezzi e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada, assieme agli operatori del 118, che hanno prestato soccorso ai due, senza trasportarli in pronto soccorso, in quanto le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto. Riin corso da parte della polizia locale di, per ricostruire la dinamica.