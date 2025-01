Ilrestodelcarlino.it - Bergamini, il giorno del ricordo: "Siamo tornati dove tutto iniziò. Dopo la sentenza era giusto farlo"

In quel campo,tanti anni fa è cominciato, coi primi calci ad un pallone e i primi amici per la vita, ieri c’erano tutti coloro che per 35 anni hanno sofferto, neldi Denis. Concittadini, compaesani della piccola frazione argentana di Boccaleone, il cui campo sportivo ora è intitolato, con una targa, proprio all’ex calciatore del Cosenza ucciso nel 1989. Poi amici, esponenti delle istituzioni locali e quel gruppo del Cosenza, che ha combattuto al fianco della sorella Donata per oltre tre decenni di battaglie nelle aule di tribunale. Lei, visibilmente emozionata e quasi stordita dall’affetto e dalla partecipazione così numerosa, aveva un sorriso per tutti e ha trattenuto in alcuni momento a stento le lacrime. A distanza di pochi mesi dallache ha condannato l’ex fidanzata Isabella Internò a 16 anni di carcere in primo grado dalla Corte d’Assise (la procura di Castrovillari ne aveva chiesti 23), in pochi giorni la sorella e i suoi ex compagni hanno organizzato una rimpatriata, con due appuntamenti, al campo sportivo e al cimitero.