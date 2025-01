Sport.quotidiano.net - Basket. Grande impresa con la capolista. Il Vela schiaccia Montemurlo

Viareggio 80Lions72VIAREGGIO: Albizzi 26, Ghiselli 13, Mori 11, Biagiotti 4, Lopes Siera 6, Bertuccelli, Bo 13, Neri, Spilotro 5, Romani, Spinelli 2. All. Bonuccelli N. LIONS: Vettori F. 19, Cellai 4, Vettori A. 22, Mariotti, Bruni, Lomonaco, Guerriero 6, Vannoni 3, Guazzini 3, Zardo 7, Salute 3, Toffetti 5. All. Piperno. Arbitri: Cima e Giovannetti. Note: parziali 15-17; 35-40; 57-56; 80-72. CAMAIORE – Sembra davvero che ilin questo momento possa permettersi tutto. Anche un netto successo su una delle due, in questo caso ilche ha dovuto cedere alla forza dei viareggini. Una vittoria meritatissima per come è stata giocata dai ragazzi di Bonuccelli-Della Longa. Una partita lottata al massimo dalle due contendenti che solo nell’ultimo quarto ha lasciato capire che a vincere sarebbero stati i padroni di casa.