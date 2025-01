Ilrestodelcarlino.it - Barford pronto al bis con Bonn: "Siamo solidi, carichi e motivati"

, il girone d’andata è finito in archivio con una sconfitta a Milano, contro i campioni d’Italia, che però non scalfisce un percorso eccellente che vi vede qualificati alle Final Eight dalla sesta posizione e in lotta per l’accesso alle ‘Top 16’ di Basketball Champions League. Che bilancio fate di questi primi mesi e come arrivate a questa sfida importantissima con? "Sì, con Milano è arrivata una sconfitta che sicuramente ci lascia un po’ di rammarico per come è maturata nei secondi finali, ma a mente fredda dobbiamo riconoscere che abbiamo giocato una partita solida. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, rimanendo concentrati e portando il loro contributo. Qualificarci per le Final Eight di Coppa Italia è davvero un ottimo traguardo, anche perché era uno degli obiettivi che tutti volevamo raggiungere.