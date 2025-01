Ilgiorno.it - Violenze sessuali a Capodanno in Duomo, ora i casi diventano sei. Il racconto di una turista emiliana in lacrime: “Intrappolata da un gruppo di stranieri e molestata”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 gennaio 2025 – "Sono stata accerchiata, poi ho sentito le mani di alcuni uomini, mi hanno toccato per alcuni minuti prima che il mio compagno riuscisse a strapparmi, con molta fatica, da quel corridoio umano". Sono le parole pronunciate, tra le, da una ventenne di Reggio Emilia che nel pomeriggio ha denunciato, davanti alla procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e alla pm Alessia Menegazzo, di essere stata vittima di molestie la notte diquando festeggiava, in piazza, l'arrivo del 2025 nel capoluogo lombardo. L’inchiesta si infittisce Si aggiunge così un nuovo caso a quelli che hanno riguardato le turiste belghe – le prime a far scattare e poi anche quelli di unainglese e di un’avvocatessa lombarda. La donnapotrebbe trattarsi di quella citata dalla ventenne di Liegi Laura Barbier, che prima alla tv belga e ai siti d’informazione della Vallonia aveva riferito di essere stata “salvata” (lei assieme alle sue amiche) da un’altraitaliana e dal suo compagno.