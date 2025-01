Agi.it - Uccise moglie e figlia ma evita l'ergastolo: "fu black out emozionale"

AGI - Torna alla ribalta il duplice omicidio di Gabriela Trandafir, 47 anni, e delladella donna, Renata, 22enne, assassinate a fucilate a Cavazzona di Castelfranco Emilia dal marito della donna il 13 giugno 2022. La Procura di Modena aveva chiesto l', ma i giudici, presidente ed estensore Ester Russo, il 9 ottobre scorso hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti riconosciute, ossia il rapporto di coniugio e aver commesso il fatto davanti al figlio minore della coppia. Hanno quindi escluso la premeditazione, i motivi abietti e futili e l'aver agito con crudeltà, ritenendo assorbiti i maltrattamenti nell'omicidio. Per questo motivo è stato condannato dalla Corte d'Assise di Modena a 30 anni e non all'come chiesto dall'accusa. Le motivazioni La sentenza spiega che il movente "non può essere ricondotto e ridotto a un mero contenuto economico" ma è da riferirsi "alla condizione psicologica di profondo disagio, umiliazione ed enorme frustrazione vissuta dall'imputato, a cagione del clima di altissima conflittualità che si era venuto a creare nell'ambito del menage coniugale e della concreta evenienza che lui stesso dovesse abbandonare l'abitazione familiare e con essa anche controllo e cura del figlio".