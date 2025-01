Ilrestodelcarlino.it - Uccise due donne a Modena, la sentenza choc: nessun ergastolo. Ecco perché

, 13 gennaio 2025 – “Motivi umanamente comprensibili”. Questa la motivazione dei giudici per condannare a 30 anni, e non all’, Salvatore Montefusco, il 71enne che il 13 giugno 2022a fucilate la moglie Gabriela Trandafir di 47 anni e la figlia di lei Renata di 22 anni nella loro casa a Cavazzona di Castelfranco Emilia (). Duea colpi di fucile che non hanno convinto, evidentemente, i giudici a condannare al carcere a vita il pensionato, ex imprenditore edile, che dopo il duplice omicidio e dopo aver chiamato il suo lgale si recò al bar del paese e a chi gli chiese cosa fosse successo rispose con quell’agghiacciante: “Niente, ho ammazzato mia moglie e mia figlia’". Le motivazioni La richiesta della Procura LaDuplice femminicidio e black-out emozionale ed esistenziale “Abnorme e tuttavia causale reazione dell’imputato” L’omicidio delle dueIl racconto in aula dell’imputato Le motivazioni Trent'anni e non l'chiesto dalla Procura per quel doppio femminicidio, anche in ragione “della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato” ha scritto la Corte di assise dinel motivare ilha considerato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per l’imputato.