Tutti gli animali di Bologna | storie di statue a 4 zampe

, 13 gennaio 2025 – Il Weimaraner Tago, la cui statua è esposta a palazzo D’Accursio. Ma anche i delfini del gigante in piazza Nettuno, e l’elefante di via Santo Stefano e i leoni della chiesa di San Francesco, detti ‘Marzocchini’. Aguzzando la vista, sono tanti gliraffigurati per le vie della nostra città. E tante e diverse leche – tra verità e un pizzico di leggenda – leganoagli: le raccontiamo oggi nel podcast ’il Resto di’, il podcast della redazione locale che potete ascoltare gratuitamente qui sul nostro sito o sulle principali piattaforme audio, come Spotify. La prima storia, e più famosa, raccontata anche nel libro ‘bella e curiosa’, scritto da Giancarlo Tonelli e Luca Orsi, con le fotografie di Federico Borella, distribuito alcune settimane fa con il Carlino e nelle sedi dell’Ascom, è quella del cane Tago.