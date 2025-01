Ilfattoquotidiano.it - Treni, nuovo giorno di agonia per chi viaggia: ritardi fino a 100 minuti a Roma Termini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La settimana ricomincia come era finita quella precedente: con una giornata diper chiin treno. Questa volta l’epicentro del caos è la stazionedi, dopo che sabato era stato un guasto tecnico a Milano a mandare in tilt la circolazione in tutta Italia.Il tabellone delle partenze nel principale scalo della Capitale segnalache arrivanoa 100per almeno diecidell’Alta Velocità ditalia e Italo.Secondotalia, tuttavia, “in questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull’intera rete” ed “eventuali” – cioè i ben dieci convogli con partenze differite di almeno 35– si riferiscono a “precedenti inconvenienti già risolti”. Di cui, tra l’altro, sul sito non compaiono tempestive comunicazioni.Articolo in aggiornamentoL'articolodiper chia 100proviene da Il Fatto Quotidiano.