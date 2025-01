Tassi sui mutui in calo a novembre | il Taeg scende al 371% secondo Bankitalia

Quotidiano.net - Tassi sui mutui in calo a novembre: il Taeg scende al 3,71% secondo Bankitalia

Scendono ancora isui. Adi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale,) si sono collocati al 3,71% dal 3,74 di ottobre. Lo rende notonelle statistiche su Banche e moneta. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 7 per cento (come nel mese precedente). Ilsulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,24% dal 10,42 del mese precedente.