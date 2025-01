Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, probabili formazioni: sorpresa Pisilli

Il pareggio per 2-2 contro il Bologna è passato in archivio e lasi concentra sul futuro. I giallorossi vogliono continuare il loro processo di crescita e tenteranno di mettere in cascina quanti più punti possibili, in questo girone di ritorno. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più al 7° posto, che appariva una chimera solo qualche mese fa e che appare ora un traguardo alla portata. I capitolini stanno già iniziando a preparare nel più minimo dei dettagli la gara con il, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario in forma.Claudio Ranieri è consapevole che il Grifone sia in grande spolvero e, per questo, servirà una prova di carattere e cinismo, due concetti fondamentali se si vuole continuare a risalire la china della classifica.