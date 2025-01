Amica.it - Robert Pattinson e Suki Waterhouse, il matrimonio (in segreto) ai Caraibi

A marzo hanno accolto la loro prima figlia, e adessoavrebbero fatto un altro step avanti nella loro relazione. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia si sarebbe sposata con una cerimonia intima e privatissima ai, celebrando così un amore iniziato nel 2018.aiL’attore 38enne e la modella e attrice 33enne avrebbero organizzato illa notte di Capodanno in un resort. L’indiscrezione è stata lanciata dal profilo Instagram Deuxmoi sulla base di una rivelazione fatta proprio da un dipendente della struttura, che ha definito la coppia «così carina e dolce. La loro bambina era con loro, con uno splendido vestitino da damigella».GUARDA LE FOTO, le foto dei promessi sposi Alla cerimonia avrebbero preso parte anche le famiglie e gli amici più stretti, in linea con il modo in cui i due attori hanno sempre gestito la love story: chiedendo la massima privacy, evitando dichiarazioni pubbliche e limitando la condivisione di contenuti sui social.