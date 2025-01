Ilgiorno.it - Raid della baby gang: presi due sedicenni

Lo hanno accerchiato e buttato a terra, per poi minacciarlo con un martelletto frangivetro: "Dacci tutto". La vittima, un italiano di di 28 anni, non ha potuto far altro che lasciarsi alleggerire dei suoi due telefoni da quel branco che poi si è dato alla fuga. Cinque giovani violenti. Tre sono riusciti a scappare ma due sono stati acciuffati dalla polizia che stava perlustrando la zona in quel momento, sabato sera, alle 19.50, in via Lessona a Quarto Oggiaro. I due, un egiziano e un tunisino di 16 anni, regolari sul territorio, sono stati poi accompagnati al carcere per minorenni Cesare Beccaria. Arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Ilè scattato in strada, dove il ventottenne stava camminando: a un certo punto è stato avvicinato dal gruppo con una scusa. Forse lo avevano puntato a distanza, decidendo di entrare in azione in un momento a loro favorevole, magari quando attorno non c’erano altri passanti.