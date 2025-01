Quotidiano.net - Perché l’incendio in California può far aumentare le polizze casa anche in Italia

Roma,13 gennaio 2025 – Gli incendi devastanti inpotrebbero avere conseguenze indirettesul mercato assicurativono. Sebbene l’non sia direttamente interessata da questi eventi, la natura globale delle compagnie assicurative e il crescente rischio climatico portano a interrogarsi sugli effetti che tali disastri potrebbero avere sui premi dellenel nostro Paese. Le compagnie assicurative americane hanno subito danni per 20 miliardi. Ci saranno ripercussioni in? A burned-out car and home reduced to rubble by the Palisades Fire is seen in the Pacific Palisades neighborhood of Los Angeles,, on January 12, 2025. US officials warned "dangerous and strong" winds were set to push deadly wildfires further through Los Angeles residential areas January 12 as firefighters struggled to make progress against the flames.