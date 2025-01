Ilrestodelcarlino.it - Passante, la replica di Campaniello: "Il governo chiarisca se vuole l’opera"

sì ono. Un tema che a Bologna non passa mai – si perdoni il gioco di parole – e che, dopo le dichiarazioni di Galeazzo Bignami riportate dal Carlino ieri, continua a tenere banco. Questa volta è Michele, assessore comunale alla Mobilità, a prendere la parola. E a chiedere delucidazioni sul. "La dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia sulle infrastrutture del territorio impone un chiarimento politico e istituzionale tra Roma e gli enti locali – sintetizza–. Per quanto riguarda Bologna, a questo punto non si capisce se ilsia in grado di finanziare. Bignami conferma quanto il sindaco Matteo Lepore aveva detto anche solo poche settimane fa, ecco perché c’è bisogno di un chiarimento definitivo e questo non può che essere dato dal, dal Ministro Salvini e dalla Presidente Meloni".