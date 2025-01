Pallamano Campionati Mondiali domani al via | l’Italia torna in gara dopo ventotto anni

Leggi su Sportface.it

E‘ tutto pronto per i2025 dimaschile, ospitati tra Danimarca, Croazia e Norvegia.volerà a Herning, sede del Gruppo B,aver svolto un ultimo allenamento a Flensburg, in Germania. Il presidente Federale Stefano Podini ha fatto visita agli azzurri nel corso della seduta, salutando la delegazione e ringraziando giocatori e staff tecnico per l’impegno dimostrato nelle ultime settimane. La Nazionale proviene infatti da un filotto di sette partite amichevoli fra Croazia, Svizzera e Germania.Tra le fila della squadra c’è ottimismo per quanto riguarda gli infortunati Andrea Parisini, Umberto Bronzo, Mikael Helmeon e Marco Mengon. Per tutti ieri seduta d’allenamento separata, in vista di individuare la lista definitiva che affronterà la Tunisia nellad’esordio, in programma per martedì 14 gennaio.