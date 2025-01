Notizie.com - “Ora siamo al sicuro, tra 5 anni potremmo non esserlo più”: l’allarme della Nato al Parlamento europeo

“Oraal, tra 5nonpiù”. A parlare è Mark Rutte, segretario generale.Il leader dell’Alleanza atlantica nel pomeriggio di oggi ha tenuto un vertice con gli eurodeputati. I parlamentari hanno discusso con Ruttesituazionesicurezza in Europa e nel mondo, nonchédifesa ecooperazione Ue-.“Oraal, tra 5nonpiù”:al(ANSA FOTO) – Notizie.comNotizie.com aveva già parlatoriunione, la prima di Rutte con i parlamentari europei, con Salvatore de Meo (Ppe – Forza Italia), capo delegazione dell’Assemblea. Al dibattito hanno preso parte i parlamentari europei delle Commissioni Affari esteri e Sicurezza e Difesa. Il segretario ha affermato di essere profondamente preoccupato per la situazionesicurezza in Europa.