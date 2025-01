Pronosticipremium.com - Milan-Roma di Coppa Italia, ufficiali data e orario: il calendario dei giallorossi

Luci e ombre nellache, in quel di Bologna, è uscita con un pareggio buono per come è maturato ma che lascia il rammarico dell’ennesima trasferta senza vittoria. Fondamentale il rigore realizzato, a tempo praticamente scaduto, da un Dovbyk chiamato però ad essere più presente sotto porta, con il resto della squadra sicuramente più sottotono rispetto alla prestazione offerta nel derby. Non solo il campionato da affrontare però in questo periodo, in unfitto di impegni per i. Proprio oggi, sul sito della Lega Serie A, è sono stati residel match dicontro il, valido per i quarti di finale della competizione. Dopo la vittoria convincente e senza storia sulla Sampdoria nel turno precedente, un 4-1 all’Olimpico mai in discussione, si cambia scenario, con ladi scena a San Siro mercoledì 5 febbraio alle 21:00, in un’altra gara secca dall’alto tasso di importanza.