L’Esorcista del papa | spiegazione del finale del film con Russell Crowe

deldeldelcondelè basato sulla vita e sugli scritti di Padre Gabriele Amorth, interpretato nelda. Amorth era un prete cattolico che ha svolto il ruolo di esorcista nominato dalper il Vaticano negli anni ’80. Ha documentato le migliaia di esorcismi che ha eseguito in una serie di libri tra cui An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories, su cui ilè direttamente basato.Ilsegue Amorth mentre cerca di aiutare una famiglia americana che vive in Spagna, mentre il giovane figlio, Henry (Peter DeSouza-Feighoney), è posseduto da un demone malevolo. Nel corso delaccadono molte cose, da demoni che saltano sui corpi a un mucchio di tradizioni religiose che potrebbero essere familiari giusto per un pubblico del Sud Italia, dove queste tradizioni ancora sono forti e tramandate.