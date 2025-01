Ilfattoquotidiano.it - L’editore di LaPresse: “Un 2024 di successo pur con giornalisti in malattia. E grazie a chi va al lavoro con un’aspirina”. Critiche dalla Fnsi

Abbiamo raggiunto risultati insperati, nonostante le persone rimaste innel corso dell’anno. E una chi è andato a lavorare con. Quindi, pur non stando bene. È la sintesi di un lungo post pubblicato su LinkedIn daldi, Marco Durante. Una specie di lettera di fine anno con cui il presidente dell’agenzia fotografica e di stampa ha voluto ringraziare i propri dipendenti. Ma non tutti. Non quelli che per cause di salute, certificate, in ufficio non sono potuti andare. Il post è rimasto sottotraccia per giorni finché oggi il segretario aggiunto della, Domenico Affinito, non ha sottolineato “il cattivo gusto” di Durante, denunciando quanto sia pericolosa “la pratica, dal punto di vista sanitario – e l’abbiamo visto col Covid – di andare alin caso di”.