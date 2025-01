Latina, proseguono i controlli degli ispettori Vigiles-Fipsas

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 gennaio 2025- A quattro mesi dall’attivazione, prosegue l’attività svolta dagli, in stretta sinergia con la Polizia locale e gliABC nel territorio comunale, che garantisce un costante presidio con azioni di verifica, informazione, deterrenza e contestazione d’illeciti contro comportamenti scorretti verso l’ambiente e il decoro urbano, in violazione al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e alla normativa ambientale vigente.Dopo una prima fase più prettamente informativa e di sensibilizzazione alle buone pratiche, adesso gli, sono attivi nella verifica, ed eventuale sanzionamento d’illeciti che, numeri alla mano, riguarda per la gran parte la non corretta differenziazione e l’abbandono di rifiuti vicini i cassonetti.Nei giorni scorsi, sono state svolte verifiche nei pressi di via Magenta, via Montebello, via Piave, via Isonzo, via Verdi, via Aprilia e via Oberdan.