La divina Maria Callas nelle opere di Giuseppe Verdi

Interprete eclettica, soprano drammatico d’agilità dalla carriera relativamente breve ma sfolgorante,è stata la cantante lirica più conosciuta al mondo. Riscoprì i compositori italiani della prima metà dell’ottocento, a partire da Bellini e Donizetti, e il belcanto classico. Ma soprattutto a partire dal periodo della sua trasformazione fisica (dal 1952 al 1954 perse 35 kg) è con ledichesperimenta una nuova concezione dello stare in scena. Gestualità espressionista, leggiadria e senso coreografico si integrano all’incredibile estensione vocale e a un timbro unico, che sa colorarsi di tutte le sfumature del bel canto.: la TraviataPh: pinterest.comLaintegrava la recitazione nel canto e viceversa, come avrebbe voluto, che pregava i suoi interpreti di non solfeggiare, ma di recitar cantando.