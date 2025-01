Inter-news.it - Inter-Bologna, niente ritiro: location ‘speciale’ per la rifinitura – Sky

Per, Inzaghi ha deciso di non fare il solitodella vigilia ad Appiano Gentile. Anzi, lanon si farà alla Pinetina.ULTIME – In vista di, Simone Inzaghi ha stilato il programma della vigilia. I nerazzurri, reduci dalla vittoria al Penzo contro il Venezia, si sono già allenati. Dall’allenamento ad Appiano Gentile, sono arrivati due importanti aggiornamenti. Al contempo, oggi è stata giornata di esami anche per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno salterà la partita di mercoledì, per cercare di esserci contro l’Empoli domenica. Ma ritornando alla partita che si disputerà tra due giorni e valida per il recupero della diciannovesima giornata, l’ha deciso di non fare il solitodella vigilia ad Appiano Gentile. Di seguito la decisione promossa da Inzaghi.